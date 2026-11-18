Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ara tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretime hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Ayfer Ceylan Emet Fen Lisesi ve Ceylan Emet İlkokulunu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul binalarının fiziki durumu ve eğitim ortamlarını inceleyen Keleş, okul yöneticilerinden ara tatil süresince yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Keleş, eğitim ortamlarının öğrenciler için uygun hale getirilmesine yönelik incelemelerde bulundu.

Ziyaret, okul yöneticileriyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.