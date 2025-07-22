Afyonkarahisar\'da Belediyeye Ait Kocaöz Tarlasında Buğday Hasadı Yapıldı

Afyonkarahisar'da belediyeye ait 850 dekarlık alana ekilen buğdayın hasadı yapılırken, her yıl ekim yapılan tarlaların belediyeye gelir sağladığı belirtildi.

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan 850 dekarlık alana bu yıl buğday ekimi gerçekleştirildi. Ekimi yapılan buğdayın hasadı Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Hasat programında konuşan Kaymakam Yücel, hasadın bereketli olmasını dileklerini ileterek, Kocaöz Belediye Başkanı Murat Zıbak'a araziyi değerlendirerek kamuya gelir sağladığı için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR