Afyonkarahisar'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Afyonkarahisar\'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

AFAD koordinesinde yapılan tatbikatta 1200 çalışan, olası depreme karşı müdahaleleri simüle etti.

02.10.2024 15:48
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Afyonkarahisar'da AFAD koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çevresinde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 2024 yılı TAMP çerçevesinde bir saha ve masabaşı tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, AFAD eğitim alanında gerçekleştirildi ve Afyonkarahisar Işıklar beldesinde meydana gelebilecek olası bir 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı alınacak önlemler ve müdahale süreçlerini kapsadı. Tatbikata Vali Kübra Güran Yiğitbaşı AFAD yöneticilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. 23 kurumun katıldığı tatbikatta toplamda 1200 arama kurtarma çalışanı ve gönüllüsü görev aldı. Tatbikatta, olası afetlere karşı kriz anında yapılması gerekenler üzerine odaklanıldı. Senaryo gereği simüle edilen deprem sırasında ekiplerin koordinasyon becerileri, iletişim kabiliyetleri ve afet yönetimi süreçleri test edildi.

"Tatbikatta 200 çalışan ve gönüllü görev aldı"

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, tatbikatta bin 200 çalışan ve gönüllünün sahada görev aldığını söyledi. Yiğitbaşı konuşmasına şöyle devam etti: "Tatbikatımız da tüm kurumlarımızın, vatandaşlarımızın ve basın mensuplarımızın da farkındalığını arttırmak istedik. Aynı zamanda bizim 23 tane ayrı çözüm kurumumuz var. Bunlardaki bütün gönüllülerimizin, STK'larımızın da bir uygulama yaparak çalışma alanlarıyla ilgili eksiklikleri varsa daha da iyileştirebileceğimiz noktalarımız varsa bunları çözmek adına bir araya gelerek böyle bir tatbikat yaptık." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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