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Afyonkarahisar'da Filistin Temalı Uluslararası Kültür Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Filistin Temalı Uluslararası Kültür Buluşmaları Düzenlendi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Filistin Temalı Uluslararası Kültür Buluşmaları'nda, Filistin'in tarihi ve kültürü hakkında bilgi veren panel düzenlendi. Etkinlikte, Filistin'in kadim medeniyeti ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Panelde, Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

Afyonkarahisar\'da Filistin Temalı Uluslararası Kültür Buluşmaları Düzenlendi
28.12.2023 - 11:50,
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Afyonkarahisar'da, Filistin'in kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla "Filistin Temalı Uluslararası Kültür Buluşmaları" düzenlendi. Program, Pençe Kilit Harekatında şehit düşen 12 askerin ismi okunarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Etkinlik Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Kentteki üniversitelerin konferans salonlarında yapılan buluşmalar çerçevesinde Filistin'in tarihi ve kültürü hakkında bilgi veren panel düzenlendi. Gazze pilavının ikram edildiği panelde, konuşmalar sonrasında öğrenciler arasında kahoot yarışması düzenlendi.

Panelde, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Filistin'in kadim bir medeniyete sahip bir ülke olduğunu ve bu buluşmalar sayesinde kültürel zenginliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Panel, Filistin'in yaşadığı saldırıların son bulması ve Filistin'in bağımsızlığının elde edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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