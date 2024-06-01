Afyonkarahisar İl Müftülüğü, genç gönüllülerin çocuklarla buluştuğu proje tamamlandı

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, şubat ayından itibaren uygulanmaya devam eden "genç gönüllüler çocuk gönüllerle buluşuyor " projesi Paşa Camii'nde gerçekleştirilen program ile tamamlamandı.

Üniversite ve liseye giden genç gönüllüler ile çocukların bir araya geldiği programa, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Gençlik Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç, projede yer alan din görevlileri ve manevi rehberler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Müftü Yardımcısı Kurt'un konuşması ve çocukların sunumları ile devam etti. Kurs öğreticileri ve manevi rehberler eşliğinde hazırladıkları ilahi ve şiirleri sunan çocuklar, oyunlar eşliğinde güzel bir gün geçirdiler. - AFYONKARAHİSAR