Afyonkarahisar İl Müftülüğü, genç gönüllülerin çocuklarla buluştuğu proje tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, genç gönüllülerin çocuklarla buluştuğu proje tamamlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, genç gönüllülerin çocuklarla buluştuğu proje tamamlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 'genç gönüllüler çocuk gönüllerle buluşuyor' projesi, Paşa Camii'nde gerçekleştirilen program ile tamamlandı. İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Gençlik Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç, din görevlileri, manevi rehberler, öğrenciler ve ailelerin katıldığı etkinlikte, genç gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve çocukların sunumlarıyla devam etti. Çocuklar, kurs öğreticileri ve manevi rehberler eşliğinde hazırladıkları ilahi ve şiirleri sunarak, oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

01.06.2024 13:58
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, şubat ayından itibaren uygulanmaya devam eden "genç gönüllüler çocuk gönüllerle buluşuyor " projesi Paşa Camii'nde gerçekleştirilen program ile tamamlamandı.

Üniversite ve liseye giden genç gönüllüler ile çocukların bir araya geldiği programa, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Gençlik Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç, projede yer alan din görevlileri ve manevi rehberler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Müftü Yardımcısı Kurt'un konuşması ve çocukların sunumları ile devam etti. Kurs öğreticileri ve manevi rehberler eşliğinde hazırladıkları ilahi ve şiirleri sunan çocuklar, oyunlar eşliğinde güzel bir gün geçirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftülüğü, genç gönüllülerin çocuklarla buluştuğu proje tamamlandı - Son Dakika

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