Afyonkarahisar'da KDAKP'ın 129 köyde yürüteceği çalışmalar toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da KDAKP'ın 129 köyde yürüteceği çalışmalar toplantıda değerlendirildi

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Afyonkarahisar\'da KDAKP\'ın 129 köyde yürüteceği çalışmalar toplantıda değerlendirildi
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Afyonkarahisar'da KDAKP kapsamında yürütülecek çalışmalar, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile IFAD iş birliğinde 10 ilçeye bağlı 129 köyde tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve kırsalda refahı artırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde yürütülecek çalışmalar, Vali Dr. Naci Aktaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Proje ile 10 ilçedeki 129 köyde çalışma yürütülecek.

Afyonkarahisar'da kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir proje hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında il genelinde gerçekleştirilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve kırsal alanların kalkınmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Proje ile Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa ve Şuhut ilçelerine bağlı toplam 129 köyde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal refahının artırılmasının hedeflendiği proje ile tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Vali Aktaş, Afyonkarahisar'ın güçlü tarımsal üretim potansiyelinin daha ileriye taşınması, kırsalda yaşayan vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi ve üreticilerin emeğinin daha yüksek ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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