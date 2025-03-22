Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Otomobilin tıra çarptığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Alman biri Ukrayna uyruklu olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T., isimli Almanya vatandaşı idaresindeki B 9888 X A plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden M.M.B., yönetimindeki 43 UT 406 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından yol kenarındaki şarampol'e giderek durabildi. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte Ukrayna vatandaşı olduğu bildirilen O.V., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.