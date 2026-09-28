Afyonkarahisar İhsaniye'de İlçe Tarım, 2026 beyan doğrulaması için arazi kontrolü yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar İhsaniye'de İlçe Tarım, 2026 beyan doğrulaması için arazi kontrolü yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İhsaniye\'de İlçe Tarım, 2026 beyan doğrulaması için arazi kontrolü yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, 2026 yılı beyan doğrulama çalışmaları kapsamında üreticilerin beyanlarını yerinde inceliyor. Parsellerin fiili kullanımı değerlendirilerek tarımsal kayıtların güncelliğinin sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarımsal üretime ilişkin beyanların sahadaki durumla uyumunun değerlendirilmesi amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2026 yılı beyan doğrulama çalışmaları çerçevesinde üreticilerin beyanları yerinde inceleniyor. Kontrollerde parsellerin fiili kullanım durumları değerlendirilerek tarımsal kayıtların güncelliğinin sağlanması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise tarımsal kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
İhsaniyeEkonomiGüncelTarımAfyonYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:40:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de İlçe Tarım, 2026 beyan doğrulaması için arazi kontrolü yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei