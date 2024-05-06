Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından \'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı\' gerçekleştirildi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' bu ay Şuhut ilçesinde yapıldı. Toplantıda ilçe müftülüklerinin faaliyetleri değerlendirilerek, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının amacı müftülüklerin faaliyetlerinin hızlandırılması ve çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların yapılmasıdır.

06.05.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı bu ay Şuhut ilçesinde yapıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe müftülüklerinin faaliyetleri değerlendirilerek, yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılardaki amacın müftülüklerinin faaliyetlerinin daha hızlı ilerlemesi ve özellikle çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yapılması olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 'İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika

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