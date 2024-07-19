Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Kadın Hakları Semineri Düzenledi

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Afyonkarahisar Ülkü Ocakları toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan gençlerin milli ve manevi değerleri bilerek, yaşayarak yetişmesini sağlayan Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, diğer yandan da kadınların Türk töresindeki yerini gençlere hatırlatıyor.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından " Türkiye'de Kadın Haklarının Hukuki ve Tarihsel Süreçte Gelişimi" başlıklı seminer düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Av. Nesrin Çelikbilek'in yaptığı sunumda Asya Hun Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar tüm Türk devletlerinde kadınların üstlendikleri roller konusunda ayrıntılı bilgiler verildi. Sunumda, kadına şiddetin önlenmesi üzerinde de duruldu.

Seminerin ardından Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından misafirlere aşure ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR