Afyonkarahisarlı genç kano sporcuları Türkiye Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı genç kano sporcuları Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Afyonkarahisarlı genç kano sporcuları, Eskişehir'de düzenlenecek olan Kano Türkiye Kupası'na katılmak için yoğun bir antrenman programıyla hazırlanıyor. Sporcular, başarılı olmak ve milli takım seçmelerinde iyi bir derece elde etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Antrenörler ve aileler de sporcuların hedeflerine ulaşmaları için büyük bir özveriyle çalışıyor.

03.07.2024 19:55
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- Afyonkarahisarlı genç kano sporcuları Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Kasapoğlu: "Antrenmanlar yoğun tempoda devam ediyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisarlı genç kano sporcuları, Eskişehir'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kano Türkiye Kupası'na hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'ın gururu olan 18 genç kanocu, bu önemli organizasyonda Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor. Türkiye şampiyonası müsabakaları ve milli takım seçmelerinin öncesinde düzenlenecek olan bu yarışma, sporcular için büyük önem taşıyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanlığı Türkiye Sportif Yetenek Taraması Programı Şube Müdürü Fatih Konuksever ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu kano sporcularını antrenmanları esnasında ziyaret etti.

Kasapoğlu, kano sporcularıyla antrenmanları sırasında bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu ve çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında genç sporcularla sohbet eden Kasapoğlu, onların kanoya olan sevgisi ve disiplini karşısında hayran kaldığını dile getirdi. Kasapoğlu, sporcularla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Antrenman hazırlıkları yapan kano sporcusu gençleri ziyaret etmek istedik. Gençlerin heyecanına ve kanoya olan sevgisine hayran kaldım. Gençler hocalarının disiplininde çok güzel çalışıyorlar. İnşallah bu gençler gittikleri yerlerden madalyalarla dönecekler. Hocalarından söz aldım. En az 4 milli sporcu çıkaracağız kano branşında. Ben bu meyanda velilere, sporculara, antrenör arkadaşlarıma ve spor hizmetleri birimime teşekkür ediyorum."

Kanocu sporcuların gözünden hazırlık süreci

Afyonkarahisarlı genç kanocular, Türkiye Kupası'na katılmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da yoğun bir antrenman programı ile yarışmalara hazırlanıyor. Sporcuların her biri, bu önemli organizasyonda başarılı olmak ve milli takım seçmelerinde iyi bir derece elde etmek için var gücüyle çalışıyor. Sporcuların antrenörleri Mert Yıldırım, disiplinli ve sistemli bir çalışma programı ile sporcuların performanslarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Genç sporculardan Zeynep Beril Tuğrul, antrenman süreci hakkında şunları söyledi:

"Bu yarışma bizim için çok önemli. Türkiye Kupası'nda iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor ama bu tempoya alıştık. Hocalarımızın desteği ile kendimizi her gün biraz daha geliştiriyoruz. Hedefimiz milli takıma seçilmek ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek."

Kano antrenörü Mert Yıldırım, sporcuların hazırlık süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Genç sporcularımız gerçekten çok büyük bir azim ve istekle çalışıyorlar. Her biri kano sporuna gönül vermiş ve büyük hedefleri olan sporcular. Biz antrenörler olarak onların bu isteklerini ve yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Kupası, sporcularımız için büyük bir fırsat. İnanıyorum ki başarılı olacaklar ve madalyalarla dönecekler."

Geleceğe Dair Beklentiler

Afyonkarahisar'dan katılacak olan genç sporcuların hedefleri büyük. Her biri, Türkiye Kupası'nda iyi bir derece elde ederek milli takım seçmelerine katılmak ve milli formayı giymek istiyor. Sporcuların bu hedeflerine ulaşmaları için hem antrenörler hem de aileler büyük bir özveri ile çalışıyor.

Genç sporculardan Elif Benan Tuğrul, gelecekteki hedefleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kano sporunu çok seviyorum ve bu alanda başarılı olmak istiyorum. Türkiye Kupası, bizim için büyük bir fırsat. İyi bir derece elde edip milli takıma seçilmek ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz ve başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: İHA

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