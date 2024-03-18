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Ağa Bahçesi Konağı restorasyonu tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağa Bahçesi Konağı ve Menteşe Sosyal Tesisinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla gerçekleştirdi.

MUĞLA - Muğla genelinde restorasyon ve yenileme çalışmalarına devam eden, Muğla'nın tarihi dokusunu koruyan Büyükşehir Belediyesi 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen, restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Ağa Bahçesi Konağı ve Menteşe Sosyal Tesisinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar ile gerçekleştirdi.

Restorasyonu tamamlanan Ağa Bahçe'nin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Muğla'mıza kültür kentine değer katan gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz en güzel eserlerden birisinin açılışını yapıyoruz. Bu Ağa Bahçe Menteşe'nin değerini bir kat daha arttıracak" dedi.

Muğla'nın koruma kültürü ile bugünlere geldiğini, geçmişle gelecek arasında çok önemli bir köprü kurduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Muğla koruma kültürü açısından çok öncelere dayanan koruma kültürü anlayışı var. Bu restorasyon ile güzel bir dokuyu, gözgün bir dokuyu tekrar insanlarımızın hizmetine sunduk. Burada hemşehrilerimiz birleşecek, oturup Muğla özgün yemeklerinden her yemekte mutlaka bir örnek yemek olacak. Aynı zamanda misafirlerinizi burada ağırlama imkanı bulacaksınız. Kentin fonksiyonuna çok katkı yapacağını düşünüyorum. Muğlalı olmak, Muğla'da olmak, Muğla'da yaşamak ve herkesin büyük keyif aldığı ve özelliği olan bir yer olacak" dedi.