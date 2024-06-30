Ağaçta asılı kalan kargayı, itfaiye kurtardı
ELAZIĞ - Elazığ'da ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ'da ayağına dolanan ipten kurtulmak isteyen karga, konduğu ağaçta asılı kaldı. Karganın sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven kullanarak asılı kalan kargayı kurtararak, doğal ortamına bıraktı.
Vatandaşlar,itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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