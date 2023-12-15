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Ağrı İMKB Gazi İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı İMKB Gazi İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ağrı İMKB Gazi İlkokulu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Programda öğrenciler tutumlu olmanın önemini anlatan şiirler okudu ve gösteriler sundu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere tasarruf bilincini kazandırmak ve yerli ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

Ağrı İMKB Gazi İlkokulu\'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi
15.12.2023 - 21:42,
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Ağrı İMKB Gazi İlkokulu, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

İMKB Gazi İlkokulunda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve eşi Nurcan Kökrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, sınıf öğretmeni Aydan Nur Batuk yönetiminde 3-A sınıfı öğrencileri, tutumlu olmanın önemini anlatan şiirler okudu ve gösteriler sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, programda yaptığı konuşmada, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın amacının, öğrencilere tasarruf bilincini kazandırmak, yerli ürünleri tercih etmelerini sağlamak ve yatırım yapma alışkanlığı edindirmek olduğunu söyledi. Kökrek, "Bu hafta vesilesiyle öğrencilerimiz, hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin kalkınması için tutumlu olmanın gerekliliğini öğreniyorlar. Ayrıca, Türk mallarını kullanarak yerli sanayimize destek oluyorlar. Bu sayede, hem ekonomik hem de milli bağımsızlığımızı güçlendiriyoruz" dedi.

Programın sonunda katılımcılara yörenin yöresel yemeği halise ikram edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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