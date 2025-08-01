Ağrı\'nın Hamur İlçesinde Doğalgaz Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor. İlçede yürütülen çalışmaları Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan ve Kaymakam Mahir İkizoğlu yerinde inceledi.

Çalışmaların devam ettiği bölgeleri gezen Başkan Aslan ve Kaymakam İkizoğlu, proje ekiplerinden bilgi aldı. Altyapı sürecinde yaşanabilecek geçici aksaklıklar konusunda vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirten Belediye Başkanı İsmet Aslan, doğalgazın Hamur halkı için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Kazı ve hat döşeme işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Kaymakam Mahir İkizoğlu ise sürecin hızla ve sorunsuz şekilde tamamlanması için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti.

İncelemeler sırasında ilçe esnafıyla da bir araya gelen Kaymakam İkizoğlu ve Başkan Aslan, doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi verirken, vatandaşların görüş ve taleplerini de dinledi. - AĞRI