Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle Burçin Uysal Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Vali Koç, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un milletin kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andığını ve gazilere minnettar olduğunu ifade etti. Programda ayrıca, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

15.07.2024 22:13
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Vali Koç, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un milletin kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu söyledi. Koç, "Aziz milletimizin demokrasimize ve milli irademize kasteden hainlere karşı topyekün bir direniş sergilediği 'Milletin Zaferi'nin sekizinci yıl dönümünü bir kez daha gururla anıyoruz. Bu tarihi gün, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Vali Koç, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını ve gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "15 Temmuz Milletin Zaferi'nin ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Koç ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle tek tek sohbet etti. Programda ayrıca, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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