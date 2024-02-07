AGÜ\'de Toprak Yapım Teknikleri Eğitimi Gerçekleştirildi

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Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) çevre iller ile deprem bölgesindeki üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümü öğrencilerine yönelik uygulamalı "Toprak Yapım Teknikleri" eğitimi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen, AGÜ Öğretim Üyeleri Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayık ile Yüksek Lisans öğrencileri Ece Sultan Karacık ve Mustafa Burak Köroğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen 'Gelenekten Geleceğe: Toprak Yapım Teknikleri Uygulamalı Eğitimleri' Sümer Kampüsü'nde yapıldı. Çok sayıda cam, seramik ve toprak sanatçısı ile akademisyen tarafından verilen eğitime, çevre illerdeki ve deprem bölgesindeki çeşitli üniversitelerin mimarlık ve inşaat bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı. Eğitimde üniversite öğrencilerine toprak bazlı yapı malzemeleri, malzemelerin kullanımı ve uygulama teknikleri anlatıldı.

Türkiye'de geleneksel toprak yapım tekniklerinden sıkıştırılmış toprak, kerpiç tuğla ve toprak sıva teknikleri ile koruma, tasarım ve yapı bilgisi alanlarında önce teorik bilgilerin verildiği 6 gün süren eğitimde daha sonra öğrencilere uygulama yaptırıldı. - KAYSERİ