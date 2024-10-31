AİÇÜ, 61. Sıraya Yerleşti - Son Dakika
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Yerel

AİÇÜ, 61. Sıraya Yerleşti

AİÇÜ, 61. Sıraya Yerleşti

AİÇÜ, 2024-2025 URAP sıralamasında 7 sıra yükselerek 61. sırada yer aldı. Başarı devam ediyor.

31.10.2024 09:46
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında 7 sıra birden yükselerek, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 119 üniversite arasında 61. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyadaki saygın derecelendirme kuruluşları arasında yer alan ODTÜ URAP Enformatik Enstitüsü tarafından yayınlanan önemli bir sıralama olan URAP 2024-2025 Türkiye Sıralama sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Henüz 17 yıllık geçmişi ile genç bir eğitim yuvası olan AİÇÜ, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 119 üniversite arasında 463,15 puanla 61'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 68'inci sırada yer alan AİÇÜ, 7 sıra birden yükselme başarısı gösterdi. AİÇÜ, Tıp Fakültesi olan ve sıralamaya giren 106 üniversite arasında 78'inci, Genel sıralamada ise 124 Devlet Üniversitesi arasında ise 95'inci sırada yer alarak yükselişine devam ediyor.

AİÇÜ'nün "Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği" şiarıyla bilim çıtasını her geçen gün daha da ileri taşıdığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilgiyi üreten, paydaşlarına aktaran, Ülkemizin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolculuğuna önemli katkılar sağlayan Üniversitemizde ortaya konan nitelikli bilimsel yayın sayısı her geçen gün artmaktadır. Akademik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir. Üniversitemizin, ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almasına katkısı olan tüm akademisyenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Türkiye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ, 61. Sıraya Yerleşti - Son Dakika

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