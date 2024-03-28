Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.
Vali İlhami Aktaş, tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, valilik şeref defterini imzaladı.
AK Parti 27.Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Elif Yaman'ın da bulunduğu ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Valilik makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak' minyatür Şehitler Abidesi hediye etti. - ÇANAKKALE
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
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