Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

06.02.2023 18:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışında bekletildiği paylaşımlarına ilişkin "AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışında bekletildiği paylaşımlarına ilişkin "AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır." bilgisi verildi.

Bakanlıktan, sosyal medyada Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışına çıkarılarak bekletildiği görüntülerinin yer alması üzerine açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş- Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 büyüklüğündeki depremin Malatya'da hissedilmesi sebebiyle özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin bahçeye ve kurum dışına çıkarıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu. 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

Malatya, AFAD, Aile, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi' paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:57 Sivasspor'un antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişi depremde hayatını kaybetti
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Putin, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı desteklere ilişkin bilgi verdi
17:45 Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
17:44 7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var
17:36 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Malatya'daki özel bakım merkezine ilişkin açıklama: Tekrar kuruma alındılar
17:38 Canlı yayında yardım isteyen Volkan Demirel'den yeni paylaşım: Çocuk bezi, biberon, emzik getirin
17:16 7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var
16:59 Son Dakika: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
16:55 Newcastle United, enkaz altında kalan Hataysporlu eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı
16:49 Newcastle United, enkaz altında kalan Hataysporlu eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 19:18:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi" paylaşımlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement