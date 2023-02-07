Ailesiyle enkaz altında kalan babadan acı çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Ailesiyle enkaz altında kalan babadan acı çağrı

07.02.2023 11:23
Ailesiyle enkaz altında kalan babadan acı çağrı

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 30 saatin ardından enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir babamın, "Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim" dediği duyuldu.

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 30 saatin ardından enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir babamın, "Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim" dediği duyuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aralarında Hatay'ın da bulunduğu 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Deprem sonrası Hatay'da birçok mahalle yerle bir oldu. Etkilenen yerler arasında Defne ilçesi Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi ve Elektrik Mahallesi de yer aldı. Cadde üzerinden birçok ev yıkılırken, kalan evler ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler, enkaz altında canlı olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

"Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim"

Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan bir adama ise vatandaşlar yardımcı olmaya çalıştı. Moloz yığınları arasında sesi duyulan vatandaş, "Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim" dediği duyuldu. Yaşanan olayda vatandaşın kurtarılma çalışması için ekip bekleniyor.

Yakınlarından haber bekliyorlar

Yıkılan binaların altına kalan yakınlarını bekleyen vatandaşlar ise acilen yardım gelmesi gerektiğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Armutlu, Deprem, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailesiyle enkaz altında kalan babadan acı çağrı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş artış yapıldı iddiası! Ticaret Bakanlığı denetim başlattı
13:38 Beyaz Sezon ilan edebilir! Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TFF olağanüstü toplanıyor
12:45 Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı
12:41 Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya
12:28 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik denetim başlattı
12:27 Depremden 30 saat sonra yüzleri güldüren mucizevi kurtuluşlar
12:26 Depremden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 48 saat süreyle özel araç girişi durduruldu
12:14 İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yangına neden oldu! Söndürme çalışmalarına devam ediliyor
12:09 Enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım çağrısı yaptı
12:05 Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a özel araç girişi 48 saat süre ile durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 13:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ailesiyle enkaz altında kalan babadan acı çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement