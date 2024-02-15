AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü

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DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla ildeki bakanlığa bağlı çalışmaları görüştü.

Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Öztürk, görüşmede orman kooperatiflerin sorunları, DSİ'nin Düzce'de planlanan yatırımlarını, derelerin ıslah işlerinin son durumları ve derelerin üzerindeki sanat yapılarının yapımı, rehabilitasyon ikmali işinin durumu ile Efteni Gölü Projesinin devamı ile ilgili konuyu gündeme getirdiklerini bildirdi.

Öztürk, "Bakanımıza, şehrimizin temel konularındaki hassasiyeti ve yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE