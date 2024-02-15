AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü - Son Dakika
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, orman kooperatiflerin sorunları, DSİ'nin Düzce'deki yatırımları, derelerin ıslah işleri ve Efteni Gölü Projesi hakkında konuları gündeme getirdi.

15.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:36
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DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla ildeki bakanlığa bağlı çalışmaları görüştü.

Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Öztürk, görüşmede orman kooperatiflerin sorunları, DSİ'nin Düzce'de planlanan yatırımlarını, derelerin ıslah işlerinin son durumları ve derelerin üzerindeki sanat yapılarının yapımı, rehabilitasyon ikmali işinin durumu ile Efteni Gölü Projesinin devamı ile ilgili konuyu gündeme getirdiklerini bildirdi.

Öztürk, "Bakanımıza, şehrimizin temel konularındaki hassasiyeti ve yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü - Son Dakika
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