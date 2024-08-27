Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü\'nü ziyaret etti

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Erzurum'un eğitim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

27.08.2024 10:17
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Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ile Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum'un eğitim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesi ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Ziyarette; Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin son dönemdeki başarıları ve gelecek süreçte yapılması planlanan projeleri hakkında Milletvekili Öncü'ye detaylı bilgi verdi. Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik ve bilimsel alandaki atılımlarının yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerinin de giderek arttığını ve artarak devam edeceğini vurguladı.

Milletvekili Öncü: "Gençlerin Eğitimine Yönelik Yapılacak Çalışmalar, Erzurum'un Geleceği İçin Kritik Öneme Sahip"

Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve bölge için taşıdığı değerin farkında olduklarını belirterek, üniversitenin gelişim sürecine dair ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Öncü, özellikle gençlerin eğitimine yönelik yapılacak çalışmaların Erzurum'un geleceği için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin, Erzurum'un ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vekil Öncü: "67 yıllık tarihi ile Erzurum için önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesi, yetiştirdiği yüzbinlerce mezunu ve gerçekleştirdiği araştırmaları ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesine hizmet etmeyi sürdürecektir. Doğu'nun parlayan yıldığı olan Atatürk Üniversitesinin yeni süreçte de önemli başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, devraldığı bayrağı daha da yukarı çıkaracağına emin olduğum Rektör Hacımüftüoğlu nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diliyorum" dedi.

Bu ve benzeri ziyaretlerin iş birliği kültürünü güçlendirmesi adına oldukça önemli olduğunu aktaran Rektör Hacımüftüoğlu da, üretilen bilginin değere dönüşmesi adına üniversitenin tüm birimleriyle koordinasyon içerisinde çalışacaklarını belirterek, Erzurum'un ve Atatürk Üniversitesinin kalkınması için ortak akıl ile hareket edeceklerini söyledi.

Üniversitenin bölgeye sunduğu katkılar, yeni akademik döneme yönelik hazırlıklar ve uygulamaya konulması planlanan projelere ilişkin fikir alışverişiyle süren görüşme, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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