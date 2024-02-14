AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, bisikletli gençlerin talebine olumlu yanıt verdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, bisikletli gençlerin talebine olumlu yanıt verdi

AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, bisikletli gençlerin talebine olumlu yanıt verdi

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce kent merkezinde seçim çalışmaları sırasında bisikletli gençlerle karşılaştı. Gençlerin 'Bisiklet Parkı' talebine karşılık olarak Öztürk, bisiklet parkı yapacaklarını söyledi. Gençler, bu yanıt üzerine mutlu bir şekilde uzaklaştılar.

14.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:30
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kent merkezinde gezerken karşılaştığı bisikletli gençlerin 'Bisiklet Parkı' talebine karşı "Siz istersiniz biz yapmaz mıyız. Söz sizlere bisiklet parkı yapacağız" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce kent merkezinde seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı gezide Türkiye Bisikletçiler Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu önderliğinde kentte tur atan bisiklet grubu ile karşılaştı. Milletvekili gören gençler Milletvekili Öztürk'ten bisiklet parkı istediler. "Öztürk'te "Sizler istersiniz de biz yapmaz mıyız. Söz veriyorum bisiklet parkını yapacağız" dedi.

Sözü alan gençler mutlu olurken bisikletlerinin pedallarına basarak uzaklaştılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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