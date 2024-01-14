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AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesi Sosyal Donatıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesi Sosyal Donatıları Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesinin Osmanlı Kültür Evi ve Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi gibi sosyal donatılarını ziyaret etti. Cıngı, yapılan çalışmalardan ve kurslardan memnuniyetini dile getirerek belediye başkanına teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesi Sosyal Donatıları Ziyaret Etti
14.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:11
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesinin sosyal donatıları Osmanlı Kültür Evi ile Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla ve kursiyerlerle buluştu. Sosyal belediyeliğin çok güzel örneklerini gördüğünü belirten Cıngı, "Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Cıngı, ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmanlı Kültür Evi ile Talas ziyaretine başladı. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile kadın ve gençlik kollarının da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla sıcak çay eşliğinde sohbet eden Cıngı, hal ve hatırlarını sordu. Samimi ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Cıngı, Mevlana Mahallesindeki Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezine geçti. Merkezde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından ev dekorasyon ürünlerine, Türk mutfağından saç renklendirmeye kadar çeşitli alanlardaki kadınlara yönelik kurslarla ilgili bilgiler alan Cıngı, zaman zaman da esprileriyle sohbete renk kattı. Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Başkanlarımız çok yufka yürekli, çok güzel sosyal belediyecilik yapıyorlar" dedi. Cıngı; "Bugün çok keyifli bir zaman geçirdik. Talas Belediyemizin yapmış olduğu Bacıyan-ı Rum eğitim merkezinde hanımefendilerle ve hocalarımızla buluştuk. Burada gerçekten atık malzemelerin tekrar üretime kazandırılmasından tutun da unutulmaya yüz tutan el işi sanatlarından şebit yağlamaya varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede hanımlara eğitim veriliyor. Evlerinde oturup çalışmayan hanımlara böyle bir imkanın sunulması ülkemizdeki hem verimliliğin hem üretkenliğin artırılması noktasında çok önem taşıyor. Hanımlar evlerinde oturup TV seyredeceğine hem kendilerine özel zaman geçiriyorlar hem de kendilerine geliştirip ev ve kendi ekonomilerine katkıda bulunuyor. Dileğimiz burada yapılan işlerin takdir edilerek mevcudun devam etmesi ve daha da ilerlemesi. Bu gibi belediye faaliyetlerinin sosyal belediyeciliğin çok önemli nişaneleri olması açısından devam etmesinin talebindeyiz. Zaten kursiyerlerimiz de hocalarımız da o kadar memnunlar ki kendi mahallelerine böyle bir tesis açılsın istiyor. Buradaki faaliyetler Talasımıza, şehrimize önemli katkılar sağlayan çok güzel bir teşebbüs. Ben Mustafa Yalçın başkanımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kursiyerlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Sema Kara, Türk mutfağı eğitimi aldığını belirterek, "Keşke gelmeseydim demiyoruz. Keşke daha önce buraya gelseydik diyoruz" şeklinde konuştu. Merkezde eğitim alan kursiyerlere dönemin sonunda uluslararası geçerli sertifika veriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesi Sosyal Donatıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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