Aksaray'da 'Köyümde 3 Gün' etkinliği başladı - Son Dakika
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Aksaray'da 'Köyümde 3 Gün' etkinliği başladı

23.07.2022 13:49

Aksaray'da 'Köyümde 3 Gün' etkinliği başladı Aksaray'da köy hayatı yaşamamış gençlerin 3 gün boyunca köy hayatı yaşayacakları, uygulamalı eğitimler yapacakları "Köyümde 3 Gün" etkinlikleri başladı.

Aksaray'da 'Köyümde 3 Gün' etkinliği başladı

AKSARAY - Aksaray'da köy hayatı yaşamamış gençlerin 3 gün boyunca köy hayatı yaşayacakları, uygulamalı eğitimler yapacakları "Köyümde 3 Gün" etkinlikleri başladı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde İl Afet ve Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Köyümde 3 Gün' etkinliği 40 öğrencinin katılımıyla 6 farklı köyde başladı. Hayatları boyunca hiç köy hayatı yaşamayan 40 ortaöğretim öğrencisi yaz gençlik projesi çerçevesinde köy hayatında merak ettikleri konuları uygulamalı eğitimler ve kamp programı ile yaşayacak. İl Özel İdaresi bahçesinde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından 6 farklı köye uğurlanan öğrenciler ulaştıkları köylerde ilk olarak çadır açtı. Çadırlarını kendi elleriyle kuran öğrenciler etkinliklerinin ilk etabı olarak köylerdeki yaşlı vatandaşları ziyaret ederek kamp yaptıkları köy hakkında bilgi alıp aynı zamanda köy hayatı ile ilgili sohbet etti. Etkinliğin ilk gününde yerleşim planı yapan öğrenciler, muhtarlar ve AFAD gönüllüsü kamp liderleri eşliğinde bahçelerden meyve topladı. Etkinlik AFAD gönüllüsü kamp lideri eşliğinde devam edecek.

Öğrencileri kamp yapacakları köylere uğurlayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün 30 gencimizi 6 köyümüze gönderiyoruz. Burada gençlerimiz köy hayatının güzelliklerini, köyde yaşamanın zorluklarını belki de daha güzelliklerini arkadaşlarıyla beraber görecekler. Bizim yapmak istediğimiz şu, yaz aylarında gençlerimizin daha etkin daha güzel hem ruhen hem kalben hem de bedenen yaz tatillerini güzel şekilde geçirmelerini sağlamak" dedi.

Etkinliğe katılan gençler ise, 3 gün boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini, köy hayatını tanımaya çalışacaklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, gençlik, Aksaray, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da 'Köyümde 3 Gün' etkinliği başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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