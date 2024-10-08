Aksaray\'da Muhtarlar Belediye Binasına Alınmadı.

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da bazı muhtarlar, Aksaray Belediyesi'ne alınmadıklarını iddia ederek, kendilerine mobbing yapıldığını ve mahallelerinde meydana gelen sorunların çözümü için verdikleri dilekçelere karşılık alamadıklarını öne sürdü. CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, olaya tepki göstererek, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e; "Orası senin babanın mülkü değil, bu ülke de babanın çiftliği değil" dedi.

Aksaray Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bahtiyar Bakır'ın, Aksaray Belediyesi güvenlik görevlilerine talimat vererek bazı muhtarları darp ettirdiğini iddia eden muhtarlar, CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ve CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Öztürk ile ortak bir basın açıklaması yaparak yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Üç dönemdir Aksaray Sanayi Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Ramazan Yerli, yaptığı açıklamada, "Aksaray Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünü arayarak kendisinden randevu talep ettim. Ulaşım Müdürlüğünde 20 dakika içerisinde yerinde olacağını söylemesi üzerine ben de su faturamı yatırdım, o esnada çevreme üç dört tane güvenlik görevlisi geldi. Bana, muhtarım siz Aksaray Belediyesi'ne giremezsiniz' dedi. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mustafa Seçkin'in yanına gittim. O esnada güvenlik görevli sayısı 6'ya çıktı. Kanalizasyon Müdürü Seçkin de duruma şaşırarak, 'Muhtarım nedir bu durum' diye sordu. Ben de 'Bilmiyorum, arkadaşların ne yapmak istediğini ben de anlayamadım' dedim. Ulaşım müdürü o esnada beni aradı, 'ben yerimdeyim gel görüşelim' dedi. Bunun üzerine ben 2. katta bulunan ulaşım müdürünün yanına gitmek istedim. Yine güvenlik görevlileri beni karşılayarak, 'Sen bu tarafa geçemezsin muhtarım' dediler. Sebebini sorduğumda, Özel Kalem Müdürü Bahtiyar Bakır'ın telsizle anons ederek güvenlik görevlilerine talimat verdiğini söylediler" diye konuştu.

"Güvenlik görevlileri bana zor kullandı, vurdu"

Muhtar Ramazan Yerli, güvenlik görevlileri ile konuştuğu sırada müdür Bakır'ın güvenlik görevlilerine 'Muhtarı içeri almayın, dışarı atın' talimatını tekrarladığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Ben de kendilerine, 'Ulaşım müdürü ile randevum var beni bekliyor, buyurun siz de gelin' dedim. Ulaşım müdürünün yanına giderken güvenlik görevlileri sayısı yine artmaya başladı. Israrla Ulaşım Müdürüyle görüşmek istemem üzerine güvenlik görevlileri beni araya alarak itelediler, zor kullandılar, vurdular. Tam o esnada Aksaray Belediyesi eski Zabıta Müdürü Murat Çoban güvenlik görevlilerinin bana davranışına tepki göstererek, 'Siz ne yapıyorsunuz? Muhtarımıza niçin böyle davranıyorsunuz' deyince güvenlik görevlileri beni aralarını alıp dışarıya attı. Belediyenin dışında bu arbedeyi gören seçmenlerimiz, 'Muhtarım ne oluyor hayırdır bir sıkıntı mı var' diye bana sorup güvenlik görevlilerine tepki göstererek, 'O bizim muhtarımız 3-4 dönemdir kendisini seçiyoruz niçin böyle davranıyorsunuz' dediler."

"Beni darp ettiler, bu davranışlar mahalleme de yapılmış bir zulümdür"

4 dönemdir Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi Muhtarı İsmail Uğurludağ ise açıklamasında, şunları kaydetti:

"Benim mahallemde 26 bin nüfus 12 bin seçmen bulunmakta. 5 yıldır mahallemizdeki eksiklikleri dilekçelerle belediyeye bildiriyorum. Yine mahallemizin sorunlarını dosya ve dilekçelerimle belediyeye vermeye gittiğim gün daha ben belediye kapısından içeriye girmeden güvenlik görevlileri 'Muhtarım siz belediyeye giremezsiniz' dediler. Üzerimde herhangi bir silah, kesici derece hiçbir alet olmamasına rağmen güvenlik görevlisi beni almayacağını söyledi. Derdimi anlatmaya çalışırken birden güvenlik görevlisi sayısı üçe çıktı ve 3 tane güvenlik görevlisi ile birlikte sanki bir terörist, sanki bir suçlu gibi vatandaşların yanında muhtarlık şerefim insanlık onurum ayaklar altına alınarak su faturasını ödedim ve dilekçelerimi verdim. Yaşadığım sorunları Aksaray Valisine ve AK Parti Aksaray İl Başkanına da ilettim. Maalesef onlar da bizim Aksaray Belediyesi ile ilgili yaşadığımız sorunlara çözüm olmadılar. Beni darp ettiler, bu davranışlar mahalleme de yapılmış bir zulümdür, hakarettir."

"Orası senin babanın mülkü değil"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk de yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanının talimatıyla, onun atanmış özel kalem müdürünün talimatıyla halkımızın seçtiği muhtarlar belediye binasına sokulmuyor. Buradan Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum, siz muhtarları külliyenizde sarayınızda ağırlarken, partinizin belediye başkanı kapıya özel güvenlik görevlerini koymuş ve halkın seçtiği muhtarlarımızı belediye binasına sokmuyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biliyoruz, elimizde görüntülerimiz var.

Bu belediye sizin özel mülkünüz mü? Siz bu belediye binasının sahibi misiniz? Halkımıza ait olan binada halkın seçmiş olduğu muhtarları buraya sokmuyorsanız, yetkiyi belediyecilik kanununun hangi maddesinden alıyorsunuz? Siz demokratik haklarla seçilmiş bir belediye başkanı mısınız yoksa kanunu, yasayı hiçe sayan despot kurallar uygulayan otoriter bir belediye başkanı mısınız? Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in bu konuda bir açıklama yapması gerekmektedir. Bu muhtarlarımızın GBT'lerinde bir sorun mu var? Yoksa onlar yasa dışı bir terör örgütü bağlantıları mı var?

Evren Dinçer, 'Bu muhtarlarımız bana muhalefet olduğu için Aksaray Belediyesi'ne sokmuyoruz. Bana belediye başkanımız çok yaşa diye tezahürat etmedikleri için sokmuyoruz' diyorsan orası senin babanın mülkü değil. Bu ülke de senin babanın çiftliği değil. Önce haddini bileceksin, yetkilerini bileceksin ve yetkilerinin dışına taşma hadsizliğinde bulunmayacaksın. Türkiye'nin 81 ilini dolaşıyorum. Böyle bir uygulamayı ilk defa bizim Aksaray Belediyesi'nde görmüş oluyorum. Seni o koltuğa oturtanlar Aksaray halkı ise dışladığın 15-20 muhtarı da, belediyeye sokulmasın talimatını verdiğin 3 muhtarımızı da seçen Aksaray halkıdır. Muhtarlarımızı rencide edecek, onların onurunu yere düşürecek her girişime karşı belediye başkanının karşısındayız."

"Saygısızlıktır"

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir de yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasinin doğrudan seçilen ilk birimi muhtarlarımızdır. Muhtar kendi aday olur, seçmen doğrudan muhtara oyunu verir. Dolayısıyla seçilen bir insanı belediyeye almamak, belediyede darp etmek sadece o muhtara değil o muhtarın temsil ettiği mahalleye de büyük bir saygısızlıktır. Muhtarlarımıza yapılan bu muamele kimsenin haddi de hakkı da değildir" dedi.