Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı Engelli Vatandaşları Denizle Buluşturuyor - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı Engelli Vatandaşları Denizle Buluşturuyor

Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı Engelli Vatandaşları Denizle Buluşturuyor

Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, engelli vatandaşları denizle buluşturuyor. Plaj, Alanya'da yaşayan engelli bireylerin yanı sıra tatile gelen yerli ve yabancı misafirlerin de büyük ilgisini çekiyor.

03.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı, engelli vatandaşları denizle buluşturuyor. Plaj, Alanya'da yaşayan engelli bireylerin yanı sıra tatile gelen yerli ve yabancı misafirlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Alanya'nın Damlataş'taki dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Halk Plajı, engelli bireylerin deniz keyfini rahatça çıkarmalarına imkan sağlıyor. Ziyaretçileri denizle buluşturan plaj, Alanya'daki engelli bireylerin yanı sıra tatile gelen yerli ve yabancı vatandaşları da ağırlıyor. Türkiye'nin ilk mavi bayraklı engelsiz halk plajı olma özelliği taşıyan ve temizliği, sosyal imkanları ile örnek gösterilen plajda, ulaşım konusunda da kolaylık sağlanıyor. Özel araçlarla plaja getirilen engelli bireyler, rampalı asansörle denize girebiliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle büyük ilgi gören plaja gelen engelli bireyler, kimsenin yardımı olmadan denizin keyfini çıkartabiliyor. Plaj, son olarak Şanlıurfa'dan gelen misafirlerini ağırladı. Özel bireylerden oluşan grup, plajın imkanlarından ücretsiz olarak yararlanarak denize girdi.

Öte yandan yoğun ilgi gören plajda hazır bekleyen cankurtaran ve görevliler, meydana gelebilecek acil bir durum halinde güvenliği sağlarken, engelli ziyaretçiler ile refakat eden yakınları, denizin tadını çıkarıyor. Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ve buna yönelik adımları hızlandırdıklarını belirterek, son aylarda yüzlerce özel kişinin ziyaret durağı haline gelen plajda, her türlü olanağın tahsis edilerek yerine getirildiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı Engelli Vatandaşları Denizle Buluşturuyor - Son Dakika

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