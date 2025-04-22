Alanya'da Alkol Hırsızlığı Kamerada

Alkol şişelerini poşete atıp sırra kadem bastı: O anlar kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten alkol çalan şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay. 16 Nisan günü saat 14: 00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Belen Soka'ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete gelen iki kişiden biri, market görevlisini oyalarken diğer şüpheli arka raflarda bulunan alkol şişelerini yanında getirdiği poşete koyarak çaldı. Hırsızlık olayının ardından şüpheliler hızla marketten uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayını aktaran market sahibi Fatih Y. "16 Nisan'da markete 2 tane şahıs geliyor. Şahıslardan biri kasada bulunan eşimi oyalarken diğeri 2 adet alkol şişesini çantasına koyarak dışarı çıkarak gidiyorlar. Biz görüntüleri emniyet ekiplerine verdik, çok kısa sürede şahısları yakaladılar. Zararımın giderilmesini sağladılar. Adli işlemler devam ediyor" dedi.