Alanya'da Park Halindeki Araç Yandı

Alanya'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, sabah 05: 00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde park halinde bulunan Honda marka otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen Honda marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.