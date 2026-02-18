Aliağa\'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İbadethane Temizlik Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; merkez, çevre mahalleler ve sanayi bölgelerinde bulunan tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayına hazırlık amacıyla hızlandırılan çalışmalar çerçevesinde ibadethanelerde profesyonel ekipmanlar ve özel araçlarla halı temizleme işlemleri yapılırken, namaz kılınan alanlar özenle temizleniyor. Ayrıca kapı ve camlar siliniyor, ayakkabılıklar hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Yürütülen çalışmaların Ramazan ayı boyunca da rutin program dahilinde sürdürülecek.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İbadethanelerimizin temizliği ekiplerimiz tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak Ramazan ayı öncesinde çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri bizim için çok önemli. Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımıza planlı şekilde devam edeceğiz." - İZMİR