Aliağa'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği

Aliağa\'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği
18.02.2026 17:45  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi. İbadethanelerde halı temizliği, alanların dezenfeksiyonu ve hijyen standartlarına uygun hazırlıklar yapılıyor.

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İbadethane Temizlik Birimi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; merkez, çevre mahalleler ve sanayi bölgelerinde bulunan tüm ibadethanelerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayına hazırlık amacıyla hızlandırılan çalışmalar çerçevesinde ibadethanelerde profesyonel ekipmanlar ve özel araçlarla halı temizleme işlemleri yapılırken, namaz kılınan alanlar özenle temizleniyor. Ayrıca kapı ve camlar siliniyor, ayakkabılıklar hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Yürütülen çalışmaların Ramazan ayı boyunca da rutin program dahilinde sürdürülecek.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İbadethanelerimizin temizliği ekiplerimiz tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak Ramazan ayı öncesinde çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri bizim için çok önemli. Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımıza planlı şekilde devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 18:54:45. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa'da Ramazan öncesi ibadethane temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.