Almanya\'da "Kestel" damgası

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Bursalı fidan üreticileri, dünya çapında ilgi gören Almanya Essen Ağaç ve Süs Bitkileri Çiçek Fuarı'na çıkarma yaptı. .

23-26 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen şehrinde bu yıl 40. kez düzenlenen dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan IPM Essen Fuarı'na Türkiye'den 28, dünya genelinden bin 500'den fazla firma ile 70 bini aşan ziyaretçi katılım gerçekleştirdi. Fuar; iç ve dış mekan süs bitkileri, çiçekçilik, bahçe teknolojisi ve ekipmanları, çiçekçilik ve bahçecilik tesis ve hizmetleri gibi bahçecilik endüstrisinin tüm alanlarını içeriyor. Fuar çerçevesinde yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin tanıtıldığı sergilerin yanında dört gün boyunca çok sayıda seminer ve etkinlik düzenlendi. Bahçecilik sektörünün en önemli profesyonel buluşma noktası olan fuar, sektör temsilcilerine yeni trendleri takip etme, iş bağlantıları kurma ve pazarlarını genişletme fırsatı sundu.

Bursa'dan sadece Kestel katıldı

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan IPM Essen Fuarı'na bu yıl Türkiye'den 28 firma katılırken; Bursa adına S.S. Kestel Süs Bitkileri ve Meyve Fidancılığı ve Üretim Pazarlama Kooperatifi katılım göstererek şehri temsil etti. Türk peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geçmiş çeyrek asırdaki önemli gelişimine paralel olarak, Türk firmalarının yurtdışındaki fuar organizasyonlarında her geçen yıl daha fazla yer almaları dikkat çekti. Türkiye, bahçecilik alanında dünya çapında güçlenmeye devam ederken, IPM Essen'e katılan Türk firmaları, bu sektördeki yükselişin bir yansıması olarak öne çıktı. Bu kez, Türkiye Pavillonu'nda bir araya gelen Türk firmaları, binlerce profesyonel ziyaretçiye Türk peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün geniş ürün ve hizmet yelpazesini sunma fırsatı buldu.

S.S. Kestel Süs Bitkileri ve Meyva Fidancılığı ve Üretim Pazarlama Kooperatifi'nin yer aldığı fuar stantına ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

Kooperatif Başkanı Ali Güner, IPM Essen 2024'ün Türk peyzaj ve süs bitkiciliği için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bursa ve çevresi peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatı sektöründe son yirmi yılda önemli bir yükseliş kaydetti. Bu yükselişin merkezlerinden biri de Kestel'dir. 152 üyeli kooperatifimiz olarak katılım gösterdiğimiz IPM Essen 2024 Fuarı'nın ne kadar verimli geçtiğini önümüzdeki süreçte gelecek anlaşma bağlantılarıyla göreceğiz" dedi.

Başkan Güner, Kestel'in çalışkan insanlarının alın teri dökerek ürettiği bitkileri kooperatif olarak bu hassasiyetle en iyi şekilde pazarlayabilmek adına satış yapabilecekleri fuarlara dünyanın neresinde olursa olsun katılım göstereceklerini söyledi. Sadece yurt dışında değil yurt içinde de pek çok organizasyonlara katılarak ilçenin tanıtımına destek olacaklarını belirten Kooperatif Başkanı Ali Güner, "Üreticimizin çocuğu gibi bakıp büyüttüğü bitkileri hak ettiği değerde satabilmek için sadece yurt içinde değil Avrupa pazarlarında da bağlantılar yapmaya çalışıyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz hafta katıldığımız dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Almanya IPM Essen Fuarı'na katılım gösterdik. Pek çok yabancı firma yetkilileriyle görüşüp ticari bağlantılar kurduk. Fuarlara katılımımız, hem sektörümüz hem de üreticinin ufkunu açacak bir dönüm noktası olacaktır. Umut ediyoruz ki, bu bağlantılarımızın karşlığı yıl içinde ilçemize gelecek yabancı alım heyetleriyle taçlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu durum daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu.

Fuarın lezzeti Bursa oldu

On binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda ayrıca Bursa Sofrası adı altında Bursa'ya özgü yiyecek ve içecekler fuar süresince dört gün boyunca ikram edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda fuar alanı içinde 200 metrekarelik alanda oluşturulan Bursa Sofrası'nda günde bin kişiye ikram yapıldı. - BURSA