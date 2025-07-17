Alpha Team\'den Rektör Levent\'e Ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Palan Extreme 2025 birincisi "Alpha Team", Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kaya, Doç. Dr. Anıl Türkeli, Öğr. Gör. Gürcan Ekinci, "Alpha Team"e eşlik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak da ziyarette hazır bulundu.

Ziyarette Rektör Levent, Palan Extreme 2025'de yarışan Alpha Team'e zorlu parkurlarda göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ederken takım üyeleriyle yarış süreci hakkında sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerin bu tür sportif ve rekabetçi etkinliklerde göstermiş oldukları başarıların, hem kişisel gelişimleri hem de üniversitenin tanınırlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversite olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Rektör Levent, Alpha Team'e ilerleyen süreçte de başarılarının devamını dileyerek emeği geçen hocalarına da teşekkür etti. Alpha Team üyeleri ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çatısı altında böylesine önemli bir başarıya imza atmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Rektör Levent'e teşekkür ettiler.

Ziyaret karşılıklı temennilerin ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ERZİNCAN