Alzheimer'da Erken Tanının Önemi

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Aynı soruları tekrarlayanlar dikkat: Alzheimer olabilirsiniz

Dr. Aydan Köysüren: "Alzheimer hastaları aynı soruları tekrar tekrar sorar, erken tanı rahatlık verir"

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Köysüren; Alzheimer hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalar, aynı soruları tekrar tekrar sorarlar. Ciddi unutkanlık yaşayan hastalarda erken tanı hasta ve yakınına rahatlık verir" dedi.

Nöroloji Uzmanı Köysüren; toplumda sıklıkla rastlanan demans türlerinden biri olduğunu belirttiği hastalıkta erken tedavi ve tanı sürecinin hastanın rahatlamasında büyük etkiye sahip olduğunu söyledi. Hastalık riskinin yaşlılıkla birlikte artışa neden olabileceğini aktaran Uzman Dr. Köysüren açıklamasında; "65-85 yaşları arasında görülme her 5 yılda bir iki katına çıkmaktadır. 80 yaş üstünde Alzheimer hastalığı görülme oranı yüzde 50 oranındadır. Türkiye'de 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir" diye konuştu. Hastalığa yakalanan kişilerin yeni bilgileri öğrenmede zorluklar yaşadığı açıklayan Köysüren açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Unutma riski çok fazla olan hastalar, eski yaşanmışlıklarını daha kolay hatırlarken yakın zamanda yaşadıklarını hatırlamakta güçlük çeker. Hastalık ilerleyici bir hastalıktır. Karar verme güçlüğü, hesap yapmakta zorluk, kişilik değişikliği, yön bulmada zorluk, kolaylıkla yaptığı işleri yapmakta zorlanmalar meydana gelir. Bu belirtiler ise hastadan önce hasta yakınlarının dikkatini çeker.