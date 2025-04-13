Amasya\'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntı büyük korkuya neden oldu.

Saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında meyoana gelen depremin hemen ardından AFAD ve diğer ekipler saha çalışmalarına başladı. Amasya Valisi Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığını açıkladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan sarsıntı büyük korkuya neden oldu. - AMASYA