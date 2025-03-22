Amasya'da İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Protestosu - Son Dakika
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Amasya'da İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Protestosu

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Amasya'da CHP ve sivil toplum kuruluşları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için meydanlarda toplandı. Katılımcılar, adalet ve demokrasi talep eden sloganlar attı. CHP'li Milletvekili Reşat Karagöz, olayın bir darbe olduğunu ifade ederken, CHP Amasya İl Başkanı İler Küp de iktidarın millet iradesini gaspettiğini dile getirdi.

22.03.2025 01:41  Güncelleme: 01:52
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Haber/ Rafet Öztürk

(AMASYA)- Amasya'da vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için meydandaydı.

Amasya CHP il ve ilçe örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş bir araya gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Vatandaşlar, 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Hak, hukuk, adalet', 'Mustafa Kemal'in askerleyiz' sloganları attı. Ellerindeki 'Hak verilmez alınır, demokrasi sokakta kazanılır', 'Çapulcuların çocukları büyüdü' yazılı dövizlerle yürüdü.

"19 Mart'ta yaşan bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbedir"

Eylemde konuşan CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz,"Maalesef ülkemizde adalet, demokrasi ayaklar altına alınmış bir durumda. İşte bizde bu gidişata dur demek için 86 milyon dimdik ayaktayız. Adaleti ayaklar altına alan Adalet Bakanlığı'nın önünden tüm Türkiye'ye seslendik. Biz adalete susamış gençleriz, adalete susamış kadınlarız, adalete susamış 86 milyonuz. Biz sokaklardayız, saraylarda oturanlara buradan sesleniyoruz, saraylar saltanatlar sizin olsun. Sokaklar, meydanlar bizim olsun. Bu yaşanan 12 Eylül'den sonra 19 Mart'ta yaşan bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbedir. Açıkça söylüyoruz bunu, bu darbeye karşı bütün vatandaşlarımızla birlikte direneceğiz" dedi.

"Bu doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir"

CHP Amasya İl Başkanı İler Küp ise, "Erdoğan iktidarı tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekün millet iradesinin gaspına yönelmiştir. Bu doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir. Sandığa, seçime ve halkın iradesine karşı vurgulanan bir darbedir. Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Protestosu - Son Dakika

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