Amasya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu

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Amasya polisinden yılbaşı öncesi huzur operasyonu

AMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi il genelinde huzur operasyonu düzenledi.

Operasyonda görev alan ekipler asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Operasyonun görüntüleri, "Huzurun şehri Amasya'mızda Türkiye huzur güven uygulamaları kapsamında asayiş ve trafik denetlemeleri yapılmıştır. Huzur ve güvenliğiniz için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Emniyet Müdürlüğümüz, siz değerli vatandaşlarımızın her zaman yanındadır" notuyla paylaşıldı.