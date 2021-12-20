Üye Girişi
'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı - Son Dakika

'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı

20.12.2021 19:46
'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı

81 il ve 81 zirve hedefiyle 'Anadolu Parsı' projesi kapsamında dağ tırmanışları yapan Erdek Cennet, 50. tırmanışını Edirne'nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları'na yaptı.

81 il ve 81 zirve hedefiyle 'Anadolu Parsı' projesi kapsamında dağ tırmanışları yapan Erdek Cennet, 50. tırmanışını Edirne'nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları'na yaptı.

'Anadolu Parsı' unvanı için 81 ilin en yüksek noktalarına yalnız başına tırmanan dağcı Erdek Cennet, 50. tırmanışını Edirne'nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları'na yaptı. 726 metre yüksekliğindeki zirveye eksi 2 derecede rüzgara karşı tırmanış yapan Balıkesirli profesyonel dağcı ve tırmanış hakemi Cennet, Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti olduğunu belirtti. Çevirme köyünden başlayarak kamp yükü ile Ağrı Dağı'nda 5137 metrede 3 gün ve2 gece yüzde 11 oksijen miktarında kalarak dünya rekoru kırdığını söyleyen Cennet, "Yine Türk dağcılık tarihinde ilk olan üç farklı zamanda art arda 2 günde 2 ilde 2 zirve, 4 defa 3 günde 3 ilde 3 zirve, 4 günde 4 ilde 4 zirve ve art arda 5 günde 5 farklı ilde 5 zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdim" diye konuştu.

Cennet, Koru Dağları'nın muhteşem güzellikteki doğası karşısında başarıyla tamamladığı tırmanışı için, "50. il olarak Edirne 50. zirvem. Koru Dağları Yerlisu zirve tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Keşan'da eksi 1 derece olan hava soğukluğunda Yerlisu köyüne ulaştım. Yerlisu Köyü Muhtarı Zafer Göksu ile görüşerek Koru Dağı Yerlisu Tepesi ile ilgili bilgi aldıktan sonra yangın gözetleme kuleleri mevkiinden rota başlangıcıma ulaştım. Hava eksi 2 ve aşırı soğuktu. Rüzgarda ormanlık alan yolundan 200 metre irtifa alarak ortalama 2 kilometrelik mesafeyi kuş sesleri, Çanakkale denizinin harika manzarası ve muhteşem doğasını yaşayarak Yerlisu zirveye ulaştım. Manzara muhteşem ötesi güzellikte. Ulaşımımı Keşan ilçemizden doğa aşığı Mümin Akdağ sağladı. Ülkemizdeki doğaseverlerin bu güzellikleri yaşamalarını isterim" şeklindeki konuştu.

Projesi ve hedefleri hakkında Cennet şunları söyledi:

"Dağcılığın insanlara verdiği özgüven ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmak. Dağcılık sporunun vermiş olduğu dikkat, konsantrasyon, huzur, girişimci ve sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamak. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve dostluk bağlarını geliştirmek. Yerli ve yabancı turistler aracılığı ile turizmin gelişimine katkı sağlamak. Dağcılık ve doğa sporları gibi yarışması olmayan sporlara yapılan yatırımların sonunda dostluk, birlik, beraberlik ve sevgi ön plana çıkmaktadır. Doğa bizi tamamlayan eksik parçamızdır." - EDİRNE

'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı
'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı

Toros Dağları, Edirne, Keşan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:46 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
19:42 Sahte içkiden 14 ilde toplam 52 kişi yaşamını yitirdi
19:35 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
19:34 Şiddetli kar yağışın etkili olduğu 5 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi
19:25 "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü
19:14 İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:47
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan ekonomi mesajı: Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner         
19:35
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 19:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: 'Anadolu Parsı' unvanı için 50. tırmanışını Koru Dağları'na yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement