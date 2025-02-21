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Anadolu Üniversitesi'nden Başarı!

Anadolu Üniversitesi\'nden Başarı!

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, TGC Aydın Doğan Yarışması'nda çeşitli dereceler kazandı.

21.02.2025 16:50
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı'nın nitelikli medya çalışanı ve yöneticisi yetişmesine katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencileri arasında düzenlediği "34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması" sonuçlandı.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi'nden 5 yarışmacı, çeşitli dereceler elde etti. Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı kategorilerinde düzenlenen yarışmada Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zülal Beyza Akkaş Prof. Dr. Sibel Onursoy'un danışmanlığında "Yazılı-Mizanpaj" kategorisinde birincilik, Zehra Ongan, Prof. Dr. Haluk Birsen'in danışmalığında "Yazılı Haber ve Haber Araştırma" kategorisinde ikincilik, Şevval Selinay Halıcı Prof. Dr. Özgül Birsen'in danışmanlığında "Yazılı-Röportaj" kategorisinde üçüncülük kazandı. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri İlknur Birsen Aydın ve Hüseyin Sarı, Doç. Dr. Emrah Gülmez'in danışmanlığında "İnternet Yayıncılığı-Podcast Programı" kategorisinde üçüncülük elde ettiler.

"Mezun olduğum fakültenin yeni nesil öğrencileri sektöre tam donanımlı hazırlanıyor"

Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesinin nitelikli kadrosunun eğitimleriyle başarıdan başarıya koşan öğrencilerimizi canıgönülden kutluyorum. Tüm fakültelerimizde olduğu gibi İletişim Bilimleri Fakültesinde de öğrencilerimizin aldıkları nitelikli teorik eğitimi, pratik uygulamalarla hayata geçirmesine büyük önem veriyoruz. Mezun olduğum fakültenin yeni nesil öğrencileri sektöre tam donanımlı hazırlanıyor. Beş öğrencimizin kazandıkları ödüller de bu donanımın güzel bir örneği diyebiliriz. İletişim alanında yıllardır emek veren, öğrenci yetiştiren bir akademisyen olarak kendi fakültemin öğrencilerinin elde ettikleri bu başarıdan dolayı büyük gurur duyuyorum. Öğrencilerimizi ve başarıda emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

"Öğrencilerimizi ve başarıda emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum"

Öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ise, "Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin 34. TGC Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması'nda almış olduğu ödüller için fakültemiz ve üniversitemiz adına gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıdaki destekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarısı aynı zamanda danışman hocalarımızın da başarısı demektir. Öğrencilerimizin başarısı fakültemizin eğitim-öğretim ve uygulama potansiyelinin ne kadar rekabete açık olduğunun da bir göstergesidir. Tüm öğrencilerimize tavsiyem, tecrübe kazanmak için bile olsa her dalda ısrar ve sebatla yarışma deneyimlerine katılın. Mezuniyet öncesi portfolyolarınıza, özgeçmişlerinize bir renk katın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Aydın Doğan, Eğitim, Yerel, Aydın, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nden Başarı! - Son Dakika

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