Anadolu Üniversitesi Öğrencileri İftar Programında Buluştu

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Düzenlenen iftar programına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal da katılırken, iftarda dernek üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanları hep birlikte oruç açtı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlarla düzenlenen iftar programına öğrencilerin yoğun katılım gösterdiğini belirten Rektör Erdal, "Ramazan'ın manevi iklimini öğrencilerimizle birlikte yaşadık. Bu anlamlı organizasyon için İHH Eskişehir'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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