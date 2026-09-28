Ankara Çubuk\'ta mevsimlik işçiler meşe odunundan 40 ton kömür üretimini hedefliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimlik işçiler, meşe odunlarını geleneksel yöntemlerle 10 ile 15 gün boyunca kontrollü şekilde yakarak mangal kömürüne dönüştürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesine Mardin'den gelen mevsimlik işçiler, meşe odunlarını geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor. İlkbaharda başlayan üretim sürecini sonbahara kadar sürdüren işçiler, günlerce yakılan odunlardan elde ettikleri kömürleri paketleyerek satışa sunuyor.

İşçiler, Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman sahalarındaki gençleştirme çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu traktör yardımıyla taşıyor. Kurdukları ocaklarda 10 ile 15 gün arasında kontrollü şekilde yakan işçiler, soğutma işlemi yaptıktan sonra odun kömürünü kullanılır hale getiriyor.

"Odun 15 gün yandıktan sonra poşetleyip, satıyoruz"

Meşe ağacından ürettikleri mangal kömürlerinin yaklaşık 15 saatlik yanma sürecinin ardından kömüre dönüştüğünü belirten Yaşar Aydın, "İlkbahar'da Mardin'den Ankara'nın Çubuk ilçesine geliyoruz, sonbaharda geri dönüyoruz. Meşe odunundan mangal kömürü yapıyoruz. Ormandan getiriyoruz odunları, önce çatıyoruz sonra üstünü saman, toprak atıyoruz ve ateşliyoruz. Bu şekilde odun yavaş yavaş yanarak kömür oluyor. Odun 10-15 gün yandıktan sonra poşetleyip, satıyoruz" dedi.

"Bu yıl hedefimiz 40 ton kömür üretmek"

Aydın, Türkiye genelinde odun kömürü üretiminde meşe ağacının tercih edildiğini ifade ederek, "Meşe ağacı kalitelidir, en iyi odun meşedir. Portakal ağacından da oluyor ama genel olarak Türkiye'de meşeden kömür yapıyoruz. Kömür üretimi, kişiden kişiye değişiyor. Kalabalık aile olursa daha çok kömür üretilir, az kişi olursa, herkes kendine göre yapıyor. Sezonda ortalama bir kişi 20-30 ton kömür üretebilir. Bu yıl hedefimiz 40 ton kömür üretmek" diye konuştu.

"Piyasa biraz daha yükselirse bizim için daha iyi olur"

Kömür üretiminde destek ve kolaylık sağlanmasını beklediklerini vurgulayan Aydın, "Kömür fiyatlarının yükselmesi lazım, şu an piyasa biraz düşük. Piyasa biraz daha yükselirse bizim için daha iyi olur. Çünkü geçen yıla göre her şey çok zamlandı ama bizim kömür hala aynı fiyatta duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işin zorluğu; ateşle mücadele etmektir"

Kömür üretiminin kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirten Aydın, mesleğin tüm zorluklarına rağmen üretime devam edeceklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin zorluğu; toz, duman ve ateşle mücadele etmektir. Çok zor bir iş ama dededen gelen bir iş olduğu için bizim için meslek olmuş, yapmaya devam ediyoruz. Bu işin devamı için en önemli olan yurt dışından kömür ithal edilmemesidir. Hem bizim için hem de vatandaş için daha iyi olur. Çok şükür işimizin başındayız, sonbahara az kaldı, bir iki ay sonra işimiz bitecek ve Mardin'e geri döneceğiz."