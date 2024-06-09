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Ankara'da bir kişi gecekonduda ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir erkek gecekonduda ölü bulundu.

Olay Ankara'nın Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre boş gecekonduda M.Khareketsiz şekilde yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri M.K.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.