Ankara'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara'da Mahsur Kedi Kurtarıldı

Ankara\'da Mahsur Kedi Kurtarıldı

Esenboğa Havalimanı'nda araçta mahsur kalan kedi, polis ve dernek tarafından kurtarıldı. Tedavi edilecek.

13.02.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Esenboğa Havalimanı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi polislerden imza ile teslim alan Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği'nden Mahir Kaya, kediyi tedavisi sonrası sahiplendireceklerini söyledi.

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirmişti. Araçta mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık kontrolü için veterinere götürülmüştü. Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirlemişti. Yapılan incelemede kedinin sahibinin yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edilmişti. Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği'nden Mahir Kaya, araçta mahsur kalan kediyi polislerden imza ile avukatlar eşliğinde teslim aldı.

Kedinin ilk sahipleriyle görüştüklerini, onların da bu kişiye sahiplendirdikleri için pişman olduklarını söyleyen Mahir Kaya, "Mesleğine bakarak sahiplendirdiklerini, pişman olduklarını ve kedinin bizim korumamızda olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Mersin'de yaşıyor kediyi sahiplendiren insanlar" dedi.

Kediyi arabanın içine bırakan kişinin kimsesi olmadığını söylediğini aktaran Kaya, "Kediyi evde veya bir klinikte, pansiyonda bırakmak yerine geceleri eksi 10'lara, eksi 20'lere inen Ankara soğuklarında metal bir arabanın içerisinde bırakmış" diye konuştu.

Dün kliniğe kaldırdıklarında kedinin kulaklarında dehidre ve stres kaynaklı mantar lezyonları olduğunu belirten Kaya, "Tedavileri derneğimiz tarafından yapılıyor. Bundan sonra da savcılık, emniyet ve Ankara Barosu avukatlarıyla beraber hukuki yollardan sahiplendirmenin yollarına bakacağız" dedi. Kaya, kediyi arabaya bırakan kişinin kendilerine ulaştığını ve pişman olduğunu söylediğini iddia etti.

Kedide mantar lezyonları olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Burak Fıçı ise, "Arabada iki gün mahsur kalmış. Biraz kirliyiz ama iştahımız falan yerinde. Mantar için yıkaması yapılacak. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde tedavisi tamamlanıp, inşallah güzel güzel yeni yuvasına gider arkadaşımız. Birazcık susuz kalmış arabada kaldığı için. Onunla ilgili zaten tedaviler başlandı, serumlarını aldı. Yemesi içmesi de iyi olduğu için dediğim gibi hızlıca toparlayacak kendini. Mantarın başlama sebebi zaten muhtemelen stres. Bakalım dediğim gibi birazcık şey de bir arkadaş, özgüvenli bir arkadaş" diye konuştu.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, ankara, Güncel, Polis, Hukuk, Yerel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.