Ankara\'da Sincan Park\'ta Türkiye-Avusturya maçı heyecanı

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Ankara'da Sincan Park'ta Türkiye- Avusturya maçı için kurulan dev ekranda vatandaşlar milli heyecan yaşadı.

Ankara'nın Sincan Belediyesi dev ekran kurdu, 7'den 70'e binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sincan Park'a akın etti. A Milli Takım ile Avusturya maçının başlamasıyla nefesler tutuldu, alan kırmızı beyaza boyandı, vatandaşlar A Millilere tam destek verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan Park'ta vatandaşlarla heyecan dolu karşılaşmayı izledi. İlk gol birinci dakikada Merih Demiral'dan geldi. Dakikalar geçtikçe heyecan daha da arttı, 59. dakikada Merih hem takımının hem kendisinin 2. golünü atarak Türkiye'nin adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı. Türkiye'nin galibiyeti Sincan Park'ta bayram havası estirdi.

Milli Takımın büyük başarısını övgü dolu sözlerle kutlayan Ercan, "Bu müthiş heyecanı, coşkuyu ve sevinci bizlere yaşatan; harikulade futboluyla Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Helal olsun size, yolun sonu kupa olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA