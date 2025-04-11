Ankara\'da Türk Polis Tarihi Sergisi

Ankara'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Kızılay Metro Çarşısı'nda 'Türk Polis Tarihi Sergisi' düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Türk Polis Tarihi Sergisi' Ankaralılarla buluştu. Kızılay Metro Çarşısı'ndaki sergide tarihi polis kıyafetleri canlı mankenler tarafından sergilendi. Türk Polis Teşkilatı'nda görev alan polisler de kurulan stantlarda vatandaşlara kendi birimleri hakkında bilgi verdi. Bugün sona erecek olan sergide, Türk polisi ile ilgili geçmişten bugüne kadar çekilen fotoğraflar da vatandaşlarla buluştu. - ANKARA