Ankara\'dan Akyaka\'ya Oyuncak Paylaşımı

Ankara'dan Akyaka'ya uzanan gönül köprüsü anaokulu öğrencileri en sevdikleri oyuncaklarını Akyakalı öğrencilere gönderdi.

Ankara Altındağ ilçesinde bulunan Feridun Çelik Altındağ Belediyesi Anaokulu öğrencileri, !Değerler Eğitimi'nin Paylaşmak! Konusuna istinaden başlatmış olduğu "Paylaşarak Büyüyorum" isimli projesi kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri ve Şanlıurfa Akçakale ilçesi Kardeşler köyü ilkokulu anasınıfındaki öğrenciler ile kardeş okul olup arkadaşlarıyla en sevdiği oyuncaklarını paylaştılar.

"Çocuklar en sevdiği oyuncaklarını paylaştı"

Feridun Çelik Altındağ Belediyesi Anaokulu müdürü Ayşegül KalaycI, "Bu tür faaliyetleri ve projeleri okulumuzdaki tüm öğretmenler özverili bir şekilde yürütmektedir. Çocuklara yardımlaşmayı, paylaşmayı ve sorunluluk sahibi olmayı öğretmek adına kalıcı projelere her zaman destek veriyoruz. Oyuncakların çocuklar için önemini anlamasını sağlamak ve paylaşma duygusunu tatmalarını sağlamak proje amaçlarımızdandı. Hem oyuncaklarını getiren hem de oyuncaklarını alan öğrencilerin yaşadığı mutluluğu görünce projemizin amacına ulaştığını hissediyoruz" dedi.

Akyaka ilçesi 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri aldıkları oyuncakların mutluğunu yaşadı.

Öte yandan her ay farklı bir değer işlenen Feridun Çelik Altındağ Belediyesi Anaokulu'nda yapılan bu tür faaliyetlerin, öğrencilerde kalıcılığı sağladığı ve işlenen değeri içselleştirdikleri ifade ediliyor. - KARS