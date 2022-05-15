Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri - Son Dakika
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Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri

15.05.2022 15:23
Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri

Ankara Kent Konseyi (AKK), “Milli Mücadele Yolunda Yüzüncü Yıllar” konulu panele ev sahipliği yaptı. AKK Danışma Kurulu Üyesi ve Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici’nin moderatörlüğünde düzenlenen panel sonrasında Hanri Benazus Fotoğraf Sergisi açılışı yapılırken, Milli Mücadele Şarkıları Atatürk ve Ankara Şarkıları Korosu da davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), "Milli Mücadele Yolunda Yüzüncü Yıllar" konulu panele ev sahipliği yaptı. AKK Danışma Kurulu Üyesi ve Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici'nin moderatörlüğünde düzenlenen panel sonrasında Hanri Benazus Fotoğraf Sergisi açılışı yapılırken, Milli Mücadele Şarkıları Atatürk ve Ankara Şarkıları Korosu da davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), "Milli Mücadele Yolunda Yüzüncü Yıllar" konulu panele ev sahipliği yaptı.

Milli mücadelenin önemi başta olmak üzere Başkent'in tarihi zenginliklerini yeni nesillere sürdürülebilir nitelikte aktarabilmek amacıyla düzenlenen panele Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen panelde; ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu Yazar Hanri Benazus ile heyketraşlar Metin Yurdanur, Arslan Başpınar, Burhan Alkar'a, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Diğer kentlerde de tarihi mirasın yaşatılması konusunda örnek olmayı hedefleyen Ankara Kent Konseyi, panele katılanları adeta milli mücadeleyle ilgili tarihi bir yolculuğa çıkardı. Panele katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli egemenlik ve tam bağımsızlığımızı sürdürebilmemiz için Atatürk'ün teknoloji, tarım, hukuk, eğitim, sanat ve diğer alanlarda yapmış olduğu atılımları yaşatmaktan başka yolumuzun olmadığı düşüncesindeyim. Değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimize çok iş düşüyor. Bilgiye daha hızlı erişebiliyorlar."

"BU GÜZEL HEYKELLERİ HEYKELTIRAŞLARIMIZ VASITASIYLA ANKARA CADDE VE SOKAKLARINDA GÖRMEYE BAŞLADIK"

Panelin moderatörlüğünü yapan AKK Danışma Kurulu Üyesi ve Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici de Başkent'in değerlerinin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu projemizin ilkini pandemi sebebiyle Mustafa Ayaz ile gerçekleştirmiştik. Muhteşem bir müzeyi Ankara'ya kazandıran Mustafa Ayaz Bey'e plaketini Sayın Mansur Yavaş imzasıyla orada gerçekleştirdiğimiz törenle takdim ettik. Mustafa Ayaz Müzesi muhteşem bir müze. 3 heykeltıraşımız var ve bu heykeller Ankara'yı güzelleştirdiler. Bu güzel heykelleri heykeltıraşlarımız vasıtasıyla Ankara cadde ve sokaklarında görmeye başladık. Bu anlamlı güne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum."

"ATATÜRK'ÜN HAYATINA TANIKLIK EDEN SON KİŞİ, YAZAR HANRİ BENAZUS İSE BUGÜN BURADA VE ESERLERİYLE ANKARALILARI BULUŞTURDU"

Ankara Kent Konseyi olarak milli mücadele yıllarının unutulmaması için çalıştıklarını vurgulayan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Ankara Kent Konseyi tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. 'Yüzüncü yılında milli mücadelede egemenlik, istiklal yolunda yüzyıllar' farkındalığı için bir araya geldik. Asırlık sanatçılarımız burada. Suat Yıldırım ile Türk Musikisi konseriyle bitireceğiz. Asırlık sanatçılar hikayelerini anlattılar. Bu kentin asırlık sanatçıları Kent Konseyini şereflendirdiler. Atatürk'ün hayatına tanıklık eden son kişi, yazar Hanri Benazus ise bugün burada ve eserleriyle Ankaralıları buluşturdu."

Gonca Ertuğrul'un sunumunu yaptığı panel sonrasında Hanri Benazus Fotoğraf Sergisi'nin de açılışı yapılırken, Milli Mücadele Şarkıları Atatürk ve Ankara Şarkıları Korosu da davetlilere müzik ziyafeti yaşattı.

"BEN ATATÜRK'Ü ANKARA'DA SİMGELEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Atatürk'ün yaşamına tanıklık eden Yazar Hanri Benazus ise Kent Konseyine hediye ettiği fotoğrafların yer aldığı sergide, "Bu kadar güzel şeyleri bir araya getirmek çok kıymetli. Ben Atatürk'ü Ankara'da simgeleştirmek istiyorum. Nazım Hikmet Sergisi de açmayı düşünüyorum. Benim elimde yaklaşık 5 bin Atatürk ve Ankara fotoğrafı var. Bir müze haline getirip kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ankara kültür ve sanat şehri olsun istiyoruz" dedi.

Tarihi fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerken duygulandığını belirten Canan Çakır adlı vatandaş da düşüncelerini, "Bütün Ankaralıların bu sergiyi bir fırsat bilip gelip ziyaret ermesini arzu ederim. Özelikle Atatürk'ün Cumhuriyet kadınları resminden çok etkileniyorum. Bu muhteşem koleksiyona tanıklık etmekten büyük bir keyif alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri - Son Dakika


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