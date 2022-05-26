Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu başladı - Son Dakika
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Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu başladı

26.05.2022 00:58
Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyünde 2 bin kuzu ve 2 bin koyunun buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Çukurca köyünde çiftçilik yapan vatandaşlar, 3 ay kalacakları yaylaya gitmeden önce son kez koyunlarını köye getirerek kırkma ve süt sağmasının ardından yavruyla buluşturdu. Sürünün arasına karışan binlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden seçmesinin ardından zorlu yayla yolculuğu başlatıldı.

4 bin küçükbaş hayvanı yaylaya yolcu edeceklerini söyleyen Feysel Örtaş isimli çiftçi, "Biz bugün koyun kırpıyoruz. Daha sonra berivanlarımızın burada süt sağmasının ardından koyunları yavrularıyla buluşturup yaylaya yolcu edeceğiz. Bizim de geçimimiz hayvancılık üzerinedir. Bununla beraber peynirimizi, yoğurdumuz, sütümüzü ve et ürünlerimizi karşılıyoruz" dedi.

2 bin koyunu yayla yolculuğu öncesi sağdıklarını belirten Feride Örtaş da "Koyunlar kırkıldıktan sonra berivanlar olarak sağıyoruz. Yavrularıyla buluşmasının ardından 4 bin koyun ve kuzuyu yaylaya götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgede hayvancılığı arttıracaklarını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise "3 ay boyunca hayvanlarımız yaylada kalacak. Çukurca köyü olarak hiçbir şekilde dışarıdan et ve süt ürünleri almıyoruz. Kış mevsiminin ardından artık koyunlarımızı yaylaya göndereceğiz. Yaylaya toplam 4 bin koyun ve kuzumuz gidecek. İnşallah bundan sonra da tüm Çukurca köyü olarak bölge hayvancılığına daha fazla katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Çukurca, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anneleriyle buluşan kuzuların zorlu yayla yolculuğu başladı - Son Dakika


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