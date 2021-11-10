Antalya'da 09.05'de hayat durdu - Son Dakika

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da 09.05'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Valiliğince çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenk bırakma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Çetin Osman Budak ve Rafet Zeybek ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, askeri erkan, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Tören, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Saat, 09.05'de siren sesleri eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri günün anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. - ANTALYA