Antalya\'da ATSO\'dan Yoğun Katılımlı İftar Programı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen iftar programı yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen iftar programı, iş dünyasının temsilcileri ve protokol üyelerini bir araya getirdi. ATSO binasında bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iftara yoğun katılım oldu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Sadece Ramazan'da değil başka aylarda da bizden daha az imkanlara sahip olan insanlarımıza yardımcı olalım" dedi.

ATSO tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Vali Hulusi Şahin, "Ramazan ayının sonuna geldik. Ramazan ayının o feyzini bereketini kutsiyetini yardımlaşmayı birlik ve beraberliği ve onun örneklerini her anımıza yansıtarak yaşamak, yaşatmak bunu başardığımız sürece Kadir Gecesi'nde yad etmiş oluruz, Ramazanın da ruhuna uygun hareket etmiş oluruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı da kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Bugüne kadar Antalya'mızda, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hep birlikte elimizden geldiğince Türk turizmine tarımın başkentinde siz güzel iş insanlarımızla beraber çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın yaşandığı aylardan birisi bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin" diye konuştu.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Hayatın bütün aşamalarında hepimiz zamana zaman zorluk çektik ama eminim ki bu salondaki tüm misafirlerimiz başka insanlarımıza yardım ediyorlar ve Ramazan ayı boyunca da bu yardımlaşma ruhunu dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşıyorlar. Değerli arkadaşlarım buna devam edelim. Sadece Ramazan'da değil başka aylarda da bizden daha az imkanlara sahip olan insanlarımıza yardımcı olalım, bu akşam bu iftardan çıktığınızda yarın başka bir iftara gittiğinizde lütfen bunları bir an için düşünün ve hayatımızın bundan sonraki akışını bu şekilde şekillendirelim" dedi.

Programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra milletvekilleri, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programı, konuşmaların ardından sona erdi. - ANTALYA